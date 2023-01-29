شكرا لقرائتكم خبر عن "التكنولوجيا التطبيقية" تنشئ قسم معلومات سوق العمل والتوظيف لدعم خريجى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار الاهتمام بدعم وتنمية مهارات الأجيال القادمة من العمالة الفنية، والتى تعد خطوة مهمة نحو تشكيل الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030، أنشأت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، قسم معلومات سوق العمل والتوظيف، وذلك لأهمية وجود نظام لتخطيط ورصد معلومات سوق العمل، بما يساهم فى إنشاء قاعدة بيانات يتم على أساسها اتخاذ قرارات صائبة وقائمة على أسس علمية، ذلك بالإضافة إلى عمل القسم على إنشاء منظومة احترافية لتسويق الفنيين خريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتوظيفهم فى سوق العمل المحلى والإقليمي.

وقال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إنه فى إطار أهداف الوحدة نحو إنشاء التخصصات التقنية الحديثة المـتواكبـة مع سوق العمل، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي، فقد قام قسم معلومات سوق العمل والتوظيف بمتابعة الخريجين والعمل على مساعدتهم لإيجاد فرص عمل لائقة، حيث تم عمل دراسة استقصائية للتعرف على احتياجات الشركات الصناعية بمصر، والمجالات والمهارات التى يطلبها، ذلك بالإضافة إلى إعداد تقرير حول مؤشرات التوظيف وتوقعات اتجاهات سوق العمل مع تحليل العجز والفائض فى المهارات.

كما تم إطلاق الدراسة التبعية A Tracer Study، وذلك لدراسة آراء طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية نحو جميع عناصر العملية التعليمية والتدريب الميدانى ودراسة خصائص الطلاب وممارساتهم خلال دراستهم، ذلك بالإضافة إلى دراسة احتياجاتهم المستقبلية للتنبؤ بالمستقبل المهنى لخريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما تم إطلاق مشروع تتبع الخريجين Tracking graduates لتتبع مسارات خريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعقد لقاءات مع الخريجين، وورش عمل آليات الانتقال إلى سوق العمل، وحلقات نقاشية حول التحديات التى تواجه الخريجين، وتوصيات ومتطلبات المرحلة المقبلة للحصول على فرص عمل لائقة، ومساعدة الطلاب نحو المشاركة فى ملتقيات التوظيف المختلفة، وبرامج التدريب من أجل التوظيف.

الجدير بالذكر أنه قد تخرج بالعام الدراسى 2022/2021 عدد 1308 طالب وطالبة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبلغت نسبة من تم التحاقهم بالجامعات أو سوق العمل 75% من إجمالى الخريجين، وجارى التواصل مع الخريجين الذين لم يجدوا فرصة عمل لمساعدتهم للالتحاق بسوق العمل من خلال قسم معلومات سوق العمل والتوظيف.