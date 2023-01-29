رئيس أرمينيا يصف زيارة الرئيس السيسي إلى بلاده بـ"التاريخية"

وقال خاتشاتوريان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إنه لشرف عظيم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له"، مشيرا إلى أن المباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد مثمرة، إذ تمت مناقشة الأطر الواسعة للتعاون بين البلدين على مدى سنوات، والخطط المستقبلية بينهما لتطوير العلاقات الثنائية.