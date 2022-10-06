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شاهد محطة مترو ماسبيرو وجمال عبدالناصر بالخط الثالث للمترو بعد افتتاحهما.. صور

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القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة النقل بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو ( 3A ) والتى تمتد من محطة العتبة وحتى محطة الكيت كات بطول 4 كم، والتى تشتمل على (4) محطـات نفقية هى (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات) وذلك مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازى بالزمالك، وذلك بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى بدون ركاب وإجراء التجارب الخاصة بتسيير القطار والاختبارات الخاصة بالإشارات والتحكم فى المسير.

وتجول الخليج 365 داخل محطة مترو ماسبيرو وجمال عبدالناصر، حيث حرصت إدارة الشركة على توفير كافة سبل الراحة والاسترشاد للمواطنين، وتميزت الخدمة بأعلى درجات الكفاءة.

وجاء ذلك بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشغيل الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق للركاب بمناسبة الاحتفال بأعياد 6 أكتوبر المجيدة، ولتسهيل حركة تنقل أهالي المناطق المحيطة بدار القضاء العالى ومناطق ماسبيرو الزمالك والكيت كات.

جانب-من-المحطة
جانب-من-المحطة

 

جانب-من-سلالم-المترو
جانب-من-سلالم-المترو

 

جانب-من-محطة-مترو-رمسيس
جانب-من-محطة-مترو-رمسيس

 

جانب-من-مدخل-المحطة
جانب-من-مدخل-المحطة

 

رصيف-المحطة
رصيف-المحطة

 

سلالم-محطة-مترو-ماسبيرو
سلالم-محطة-مترو-ماسبيرو

 

مترو-الأنفاق
مترو-الأنفاق

 

محطة-جمال-عبدالناصر
محطة-جمال-عبدالناصر

 

محطة-ماسبيرو
محطة-ماسبيرو

 

محطة-مترو-ماسبيرو
محطة-مترو-ماسبيرو

 

مدخل-المحطة
مدخل-المحطة

 

وبدأت زيارة الوزير كامل الوزير بتفقد محطة ناصر وهى محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو، والتى سيصبح إجمالى مساحتها بعد افتتاح هذا الجزء من الخط 10 ألاف متر مربع ومكونة من 4 أدوار وتضم 52 بوابة تذاكر و4 ماكينات إصدار التذاكر أتوماتيكيا ( TVM) للحصول على التذاكر، و37 سلم كهربائى من منسوب الشارع حتى أرصفة المحطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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