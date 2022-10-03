حدث ليلاً| موعد إجازة المولد النبوي و6 أكتوبر.. وعفو جديد عن بعض المحبوسين احتياطيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

للقطاعين العام والخاص.. مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة المولد النبوي و6 أكتوبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 6 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر.

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مدبولي يترأس الاجتماع الحادي عشر للجنة التحضير لمؤتمر تغير المناخ "COP27"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الاجتماع الحادي عشر للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.

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مصرع وضبط 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في مداهمة أمنية بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء عدد 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة أحدهم سبق اتهامه في 28 قضية أبرزها " قتل – سلاح ناري – سرقات – مخدرات" ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية سلاح، بدائرة مركز شرطة أسيوط، واتخاذهم من محل إقامة أحدهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى في مجال الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية "بدون ترخيص".

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متحدث التعليم: المدرس بإمكانه تغيير مكان الطلاب في الفصل

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن «بعض أولياء الأمور، ينتظرون أمام باب المدرسة من الفجر، قبل بداية اليوم الدراسي، من أجل حجز مقاعد الصف الأول لجلوس أبنائهم فيها».

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عضو العفو الرئاسي: لا توجد أي مساومات مع المُفرج عنهم مقابل خروجهم من السجون

قال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قرار الإفراج عن عدد من المسجونين والمحبوسين إحيتاطيًا خفف المعاناة على 50 أسرة مصرية ودخلت عليهم السعادة بعد خروج أبنائهم.

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ماكرون لزيلينسكي: فرنسا ستساعد أوكرانيا على استعادة وحدة أراضيها

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولديمير زيلنسكي إن فرنسا ستساعد أوكرانيا على استعادة وحدة أراضيها وستعمل مع شركائها على فرض عقوبات جديدة على روسيا.

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النيابة الإدارية عن واقعة سور مدرسة المعتمدية: التحقيقات مستمرة وسؤال الفتيات اللاتي تم شفاؤهن غدًا

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن إدارة الإعلام بالنيابة الإدارية عرضت واقعة على المستشار عدلي جاد

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حُسم أغلبها بالتزكية.. 8 تغييرات بمقاعد الوكلاء وأمناء السر في لجان "النواب"

أجريت اليوم في مجلس النواب انتخابات هيئة المكتب على مستوى اللجان النوعية الـ 25، والتي أسفرت عن حسم أغلب المقاعد بالتزكية، لاسيما على مستوى مقاعد رؤساء اللجان، في حين شهدت مقاعد الوكلاء وأمناء السر عددا من التغيرات الطفيفة.

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