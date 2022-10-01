شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف مشروع مشروع توشكى؟ والان مع تفاصيل الخبر
كما تمتاز منطقة توشكي بمناخها الدافئ والجاف الذي يساعد علي سرعة نضج المحاصيل المزروعة قبل غيرها من الدول مما يهيئ الفرصة لرواج هذه المحاصيل عالميا.
وفى التقرير التالى نتعرف على أهداف مشروع مشروع توشكى:
1- إضافة مساحة جديدة من الأراضي الزراعية تبلغ حوالي 600 ألف فدان يمكن أن تصل في المستقبل إلي حوالي مليون فدان تروي بالمياه السطحية من نهر النيل بالإضافة إلي المياه الجوفية المتوفرة بالمنطقة.
2- إقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة تقوم علي استغلال المواد الزراعية الأولية ثم تمتد لتشمل الصناعات القائمة علي الخامات المحلية والتعدين وإنتاج الطاقة
3- إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لتقليل الكثافة السكانية في الوادي والدلتا.
4- فتح آفاق جديدة للعمل لكافة مستويات العمالة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والتنقيب عن المعادن والمواد الخام
5- انشاء وتطوير شبكة الطرق بما يخدم أهداف وخطط التنمية بالمنطقة تشجيع النشاط السياحى بالمنطقة وكذلك سياحة السفاري والسياحة العلاجية وسياحة رالي السيارات.