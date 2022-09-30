شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة لليوم الجمعة 30/9/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نقدم لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:20 ص
موعد صلاة الظهر 11:45 ص
موعد صلاة العصر 09: 3
موعد صلاة المغرب 5:44 م
موعد صلاة العشاء 7:00
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:24 ص
موعد صلاة الظهر 11:50
موعد صلاة العصر 3:14
موعد صلاة المغرب 5:48 م
موعد صلاة العشاء 7:06 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:16
موعد صلاة الظهر 11:41 م
موعد صلاة العصر 3:05 م
موعد صلاة المغرب 5:40 م
موعد صلاة العشاء 6:56 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:10
وقت صلاة الظهر 11:33
موعد صلاة العصر 2:57 م
وقت صلاة المغرب 5:32 م
وقت صلاة العشاء 6:47 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:17 ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر 03: 3
موعد صلاة المغرب 5:39 م
موعد صلاة العشاء 6:52