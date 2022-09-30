شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة لليوم الجمعة 30/9/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقدم لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:20 ص موعد صلاة الظهر 11:45 ص موعد صلاة العصر 09: 3 موعد صلاة المغرب 5:44 م موعد صلاة العشاء 7:00 الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:24 ص موعد صلاة الظهر 11:50 موعد صلاة العصر 3:14 موعد صلاة المغرب 5:48 م موعد صلاة العشاء 7:06 م. مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:16 موعد صلاة الظهر 11:41 م موعد صلاة العصر 3:05 م موعد صلاة المغرب 5:40 م موعد صلاة العشاء 6:56 م. مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:10 وقت صلاة الظهر 11:33 موعد صلاة العصر 2:57 م وقت صلاة المغرب 5:32 م وقت صلاة العشاء 6:47 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:17 ص موعد صلاة الظهر 11:39 ص موعد صلاة العصر 03: 3 موعد صلاة المغرب 5:39 م موعد صلاة العشاء 6:52