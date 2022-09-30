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ننشر مواقيت الصلاة لليوم الجمعة 30/9/2022 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - نقدم لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:20  ص

موعد صلاة الظهر 11:45 ص

موعد صلاة العصر 09: 3

موعد صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء  7:00

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:24 ص

موعد صلاة الظهر 11:50

موعد صلاة العصر 3:14

موعد صلاة المغرب 5:48 م

موعد صلاة العشاء 7:06 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:16

موعد صلاة الظهر 11:41 م

موعد  صلاة العصر 3:05 م 

موعد صلاة المغرب 5:40 م

موعد صلاة العشاء 6:56  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:10

وقت صلاة الظهر 11:33 

موعد صلاة  العصر 2:57 م

وقت صلاة المغرب 5:32 م

وقت صلاة العشاء 6:47 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:17  ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 03: 3

موعد صلاة المغرب 5:39 م

موعد صلاة العشاء 6:52

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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