"سيارة السويس الطائشة وفنان شهير".. حوادث سيارات أثارت الجدل بسبب جنون السرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أثارت واقعة الفيديو المتداول على مدار الأيام الماضية، الخاص بقيادة شخص لسيارته برعونة على أحد المحاور المرورية بطريق السويس، استياء وغضب مختلف فئات المجتمع، لخطورة الحادث على أرواح المواطنين، واحتمالية تسبب تلك الوقائع في وقوع ضحايا ومصابين نتيجة عدم الالتزام بقواعد القيادة السليمة.

وخلال الفترة الماضية وقعت العديد من الحوادث المرورية الناجمة عن السرعات الزائدة والمتهور في القيادة على الطرق السريعة بمختلف محافظات الجمهورية، والتي انتهت بوقوع عشرات الضحايا جراء تلك الحوادث.

سيارة طريق السويس الطائشة

خلال اليومين الماضيين، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق يقود بتهور على طريق السويس ويسير برعونة يمين ويسار الطريق، فاتحًا باب السيارة وسانده بقدمه اليسرى، وطاردته سيارة شرطة وضبطته بمعاونة عدد من المواطنين بعد أن حاول سائق حافلة نقل ثقيل إيقافه ومنعه من الفرار واللهو على الطريق.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في وقت سابق، تفاصيل مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوضح قيادة أحد الأشخاص سيارة برعونة.

وذكرت الداخلية في بيان، أن الأجهزة الأمنية ضبطت شخص لقيادة سيارة برعونة بأحد المحاور المرورية بالقاهرة، مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية معرضاً سلامته والآخرين للخطر.

وتبين ظهور علامات تناوله مواد كحولية، وعُثر بالسيارة قيادته على (2دفتر أوراق لف سجائر "بفرة" – أداة خاصة لتعاطي مخدر الأيس – عقار طبي "مجهول).

حادث الصحراوي الغربي

وفي 9 سبتمبر الماضي، أُصيب 11 شخصًا إثر استقلالهم سيارة ربع نقل وانقلابها على الطريق الصحراوي الغربي، بمحافظة المنيا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبو قرقاص جنوب المحافظة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه أسفر عن إصابة 11 شخصًا، وأن الحادث جاء بسبب السرعة الزائدة وتهور السائق، ما أدى إلى اختلال عجلات القيادة بيد السائق وفقد السيطرة على السيارة.

إصابة 28 عامل بطريق "السويس_ الأدبية"

وبداية سبتمبر الماضي، أصيب 28 عاملا، في حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس يستقله عمال إحدى الشركات، على طريق "السويس_ الأدبية"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا يفيد بتصادم سيارة نقل بأتوبيس ميني باص أمام شركة السويس للصلب على طريق "السويس_ الأدبية"، ووجه الدكتور محمد طنطاوي 15 سيارة إسعاف لموقع الحادث.

وجرى تقديم الخدمة الطبية وعلاج المصابين بموقع الحادث، ونقل رجال الإسعاف 25 مصاب إلى المستشفى العام، لتلقي العلاج، كما نقلت سيارة ملاكي 3 مصابين من موقع الحادث إلى المستشفى، وأفادت المعاينة وقوع تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بسبب رعونة سائق النقل والسرعة الزائدة وعدم تقدير المسافة بينه وبين الاتوبيس، ما أدى لاصطدامه بمنتصف الجانب الأيمن وتهشم جزء من الأتوبيس.

حبس فنان في دهس 4 أشخاص

وصباح اليوم قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بمعاقبة الفنان مصطفى هريدي، بالحبس سنة، وكفالة 2000 جنيه، وغرامة 5 ألف جنيه تعويض مدني في اتهامه بدهس 4 أشخاص بمدينة الشيخ زايد، بمدينة 6 أكتوبر.

بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي، وتمّ ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

حبس كريم الهواري بسبب حادث الشيخ زايد

وخلال يونيو الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة بالحبس 3 سنوات على "كريم الهوارى" في اتهامه بقتل 4 طلاب عن طريق الخطأ في حادث تصادم، وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات المقررة، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حادث تصادم الشيخ زايد".

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.