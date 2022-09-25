شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تحتفل بختام مبادرة الرعاية الصيدلية "100 مشروع تطويرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت هيئة الدواء المصرية، الحفل الختامي لمبادرة الرعاية الصيدلية ممارسات دوائية متميزة ١٠٠ مشروع تطويري، والذي تزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصيدلة، تحت رعاية وحضور الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية.

كما شهد الحفل حضور اللواء دكتور بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية .

وقالت هيئة الدواء في بيان اليوم، " تم خلال الحفل تكريم عدد من الشخصيات البارزة، وذلك تقديرًا لمجهوداتهم في دعم وتعزيز خدمات الرعاية الصيدلية، كما تم تكريم الفائزين من المشاركين في المشروعات التطويرية التي أثمرتها المبادرة، والذين وصلوا إلى المراكز الأولى بالإضافة إلى الفائزين ضمن المستويين الأول والثاني".

وقامت الهيئة بتكريم أعضاء هيئة تحكيم المشروعات التطويرية والمحاضرين المشاركين في البرامج التدريبية وورش العمل من أساتذة الجامعات المصرية وممثلي منظمة الصحة العالمية وخبراء الممارسات الصيدلية والصيدلة الإكلينيكية والأورام من العاملين في المؤسسات الصحية الرائدة بمصر وأعضاء الفريق التنفيذي للمبادرة من الإدارة العامة للممارسات الدوائية والصيدلية بهيئة الدواء الذين قاموا على تنفيذ أعمال المبادرة على مدار أكثر من عام.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد أطلقت مبادرة الرعاية الصيدلية – ممارسة دوائية متميزة – ١٠٠ مشروع تطويري في مارس ٠٢١ ٢ واستمرت أعمالها حتى يونيو ٠٢٢ ٢، وهي منحة مجانية من هيئة الدواء لصيادلة مصر بلغ عدد المتدربين فيها قرابة ٣٧٠٠ صيدلي من جهات مختلفة ومن العاملين بالمستشفيات التابعة لعدد من الهيئات والقطاعات الصحية بالدولة.