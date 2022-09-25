شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: ترشيد 30% من الكهرباء بالشوارع نتيجة خفض إنارة الأعمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إنه في ضوء قرار وزير التنمية المحلية لترشيد الاستهلاك في المحافظات المختلفة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، فجرى ترشيد استهلاك الكهرباء بمعظم الشوارع وأعمدة الإنارة بنسبة تتراوح ما بين 25% - 35%.

أضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنه تم التنبيه على كافة المحال والمنشآت التجارية بتخفيض الإنارة، وسيكون هناك عقوبات على المخالفين، كما تم التأكيد على المباني الحكومية بالالتزام بخطة ترشيد الكهرباء.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمتابعة الأجزاء الخاصة بالأندية ومراكز الشباب والصالات المغطاة، جرى التأكيد على الالتزام بخطة مجلس الوزراء، ومتابعة الالتزام بخطة الترشيد الموضوعة.