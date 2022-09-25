البيئة تحتفل باليوم العالمي لتنظيف الشواطئ بشرم الشيخ الغردقة ومرسى علم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية التابع للوزارة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عددا من الاحتفالات بمدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، احتفالا باليوم العالمي لتنظيف الشواطئ وذلك بالتعاون مع شركاء العمل البيئي من القطاع السياحي متمثلا في مجموعة فنادق چاز وبمشاركة عدد من المنظمات والمتطوعين.

وقد شملت الاحتفالات تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة للترويج للسياحة المستدامة وأساليب معالجة مشكلة المخلفات العالمية لبناء مجتمع مستدام وتشجيع عالم خالٍ من المخلفات من خلال تنفيذ أنشطة متنوعة كالتلوين للأطفال والتي تعلم جيلنا المستقبلي كيف يصبح أكثر استدامة وكذلك تعريف المشاركين والضيوف بكيفية استخدام واقيات الشمس الآمنة لحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية في شواطئنا ونشر الوعي بحملة Eco Egypt Experiences للتعريف بالسياحة البيئية.

وتضمنت الفعاليات قيام المجتمعات المحلية بالترويج لتراثهم الثقافي والاجتماعي بالغناء وإعداد الأكلات البدوية المتميزة وتنظيف حديقة نبق الوطنية "شرم الشيخ"، وجزيرة مجاويش "الغردقة"، ومرسى أصلاية "مرسى علم".

ومن ناحية أخرى أقام عدد من الفنادق بالتعاون مع مجموعة جاز فعاليات متنوعة لتوعية الأطفال بالاعتماد على الأنشطة العملية والتلوين لتوصيل مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة البحرية بشكل شيق.