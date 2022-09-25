شكرا لقرائتكم خبر عن شرايين التنمية.. تعرف على جهود الجيزة فى تطوير ورفع كفاءة الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطط رصف وتطوير عدداً من المحاور المرورية ورفع كفاءة الشوارع لتيسير الحركة المرورية، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتطوير محاور الحركة المرورية للتسهيل علي المواطنين وإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية.

وشملت مشاريع الطرق بالمحافظة، تطوير عدد من الشوارع ما بين رئيسية وفرعية ورصف الشوارع وتوسعاتها وتركيب أعمدة إنارة وتطوير الجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب بلاط انترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف الأمطار.

”الخليج 365” يرصد في السطور التالية أهم الشوارع التي تشهد أعمال توسعة وتطوير بنطاق محافظة الجيزة:

-توسعة وتطوير طريق طراد النيل القيراطيين بداية من منطقة المعصرة حتى مدخل مركز منشأة القناطر بطول 2500 متر.

-توسعة وتطوير شارع محمد فؤاد أبو هميلة ومتفرعاته بمركز ومدينة العياط.

-تطوير طريق صلاح سالم وذكري إدريس بمدينة الحوامدية ومعالجة أعطال الصرف الصحي ومياه الشرب بعدة شوارع بالمدينة.

-توسعة وتطوير شوارع المعاون وباسيلي والمصانع والمخزن وعمار من شارع خاتم المرسلين بحى العمرانية.

-تطوير طريق الجلاتمة برطس بمركز ومدينة منشأة القناطر.

-توسعة وتطوير شارع وجيه الدكرورى بحى العمرانية.

-تطوير ميدان الحسينية ومطلع ومنزل كوبرى العمرانية والطريق السطحي بالشارع بحي العمرانية.

-تطوير ورصف طريق ترعة كمبو أمبو فى نطاق مركز ومدينة أطفيح.

-تمهيد وتجريد وتسوية الطرق والشوارع الداخلية بقرية كفر زهران التابعة للوحدة المحلية بالمرازيق بالبدرشين.

-توسعة الطريق بشارع الجمهورية تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير الشامل.

-البدء في تنفيذ أعمال توسعة طريق المنطقة الأثرية بسقارة تمهيدا للتطوير.

-تطوير ورفع كفاءة لبعض الشوارع الرئيسية والفرعية نطاق العجوزة وشوارع من متفرعات سلامة الراضى بأرض اللواء.

-تمهيد شارع خط الغاز الجديد استعدادا لرصفه وتطويره ليكون طريقا موازيا لشارع الغاز الرئيسي بالوراق.

-تطوير وتوسعة شارع صلاح سالم بالحوامدية.