أمبر غروب تستخدم أجهزة بسيطة لإظهار مدى سرعة وسهولة اختراق "وينترميوت"

قامت شركة أمبر غروب بإعادة إنتاج اختراق وينترميوت الأخير، حسبما أعلنت شركة خدمة تمويل العملات المشفرة في هونغ كونغ على مدونتها. وكانت العملية سريعة وبسيطة، واستخدمت أجهزة يمكن الوصول إليها بسهولة للمستهلكين. خسر وينترميوت أكثر من ١٦٠ مليون دولار في اختراق مفتاح خاص في ٢٠ سبتمبر.

حيث قالت أمبر غروب إن إعادة إنتاج الاختراق يمكن أن يساعد في "بناء فهم أفضل لطيف سطح الهجوم عبر ويب ٣". بعد ساعات فقط من اختراق صانع سوق العملات المشفرة في المملكة المتحدة، تم الكشف عن أن الباحثين تمكنوا من إلقاء اللوم على مولد العنوان "بروفانيتي".

وقد اقترح أحد المحللين أن الاختراق كان وظيفة داخلية، ولكن تم رفض هذا الاستنتاج من قبل وينترميوت والآخرين. كانت ثغرة بروفانيتي معروفة بالفعل قبل اختراق وينترميوت.

تمكنت أمبر غروب من إعادة إنتاج الاختراق في أقل من ٤٨ ساعة بعد الإعداد الأولي الذي استغرق أقل من ١١ ساعة. استخدمت أمبر غروب جهاز ماك بوك M١ مع ذاكرة الوصول عشوائي ١٦ جيجابايت في أبحاثها. وأشارت أمبر غروب إلى أن ذلك كان أسرع بكثير، واستخدم معدات أكثر تواضعًا، أكثر مما قدره محلل سابق.