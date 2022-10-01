العملات المشفرة واللامركزية يمكن أن تؤثر على الناخبين في انتخابات التجديد الأمريكية في عام ٢٠٢٢

تام شمس - السبت 1 أكتوبر 2022 02:45 صباحاً - اقترح استطلاع شمل ٨٠٠ ناخب متوسط ​​في أربع ولايات في الولايات المتحدة أن الأغلبية الساحقة تفضل الأفكار حول اللامركزية، وكان الكثيرون من المحتفظين بالعملات.

فوفقًا لتقرير صدر يوم ٢٩ سبتمبر من شركة رأس المال الاستثماري هون فنتشرز في استطلاع أجرته شركة مورنينغ كونسالت، أن واحدًا من بين كل خمسة ناخبين شملهم الاستطلاع في نيو هامبشاير ونيفادا وأوهايو وبنسلفانيا، قالوا إنهم يمتلكون عملة مشفرة أو توكنات غير قابلة للاستبدال غير سهلة. بالإضافة إلى ذلك، أيد ٩١٪ من المجيبين الإنترنت "المملوك للمجتمع، الذي يحكمه المجتمع" والذي "يمنح الناس سيطرة أكبر على معلوماتهم".

استطلاع لـ ٨٠٠ ناخب حكومي يمتلكون أصولًا رقمية. المصدر: هون فنتشرز

وقال هون فنتشرز: "بشكل ملحوظ، وانعكاسًا لكيفية قيام القيم التي يرتبط بها الناخبون باتصالات ويب ٣ إلى قيادة السلوك الانتخابي، يكون الناخبون أقل عرضة لدعم المرشحين الذين يُنظر إليهم على أنهم يقفون في طريق الإنترنت اللامركزي". "وبعبارة أخرى، بينما يفكر كلا الطرفين يفكران في كيفية ترجمة سياسة ويب ٣ الجيدة إلى سياسة جيدة، فإن قيم ويب ٣ هي ما يريد الناخبون رؤية المسؤولين المنتخبين يدعمونه، ولا يقفون في طريقه."

أشار الاستطلاع إلى أن الناخبين الذين شملهم الاستطلاع كانوا يميلون إلى الديمقراطيين قليلًا، لكن الترويج للإنترنت اللامركزي والديموقراطي يبدو أنه يمثل قضية من الحزبين، حيث كان كلا الجانبين "يثقون في قدرة الحكومة" على تنظيم ويب ٣. ذكرت هون فنتشرز أن ٥٥٪ من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع سيكونون أقل عرضة للتصويت لصالح المرشحين السياسيين الذين عارضوا سياسات اللامركزية على الإنترنت، في حين أن ٧٢٪ من المحتفظين بالعملات في الاستطلاع قالوا إنهم يمتلكون أصولًا رقمية "لأنهم يريدون نظامًا اقتصاديًا أكثر ديموقراطية وعدالة، ويعمل لمزيد من الناس."

"يوضح هذا الاستطلاع أنه في هذه الولايات المتأرجحة، يمثل ناخبو ويب ٣ الآن مجموعة كبيرة من الناخبين من الطبقة الوسطى، وهم أصغر سنًا وأكثر تنوعًا من السكان ككل."