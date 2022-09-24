بيتكوين كانت ستسُمى نتكوين بواسطة ساتوشي ناكاموتو حسبما تُلمح بيانات النطاق

تام شمس - السبت 24 سبتمبر 2022 12:48 مساءً - غالبًا ما يكون الخروج باسم جيد أحد أكثر القرارات التي يحتاج المرء إلى اتخاذها عند إطلاق خدمة أو عمل جديد. وتشير البيانات التاريخية لمشتريات اسم المجال إلى أن ساتوشي ناكاموتو، منشئ بيتكوين (BTC)، كان لديه خيار تسمية بديلة في الاعتبار لكنها لم تصل إلى وثيقة الإصدار.

تم إنشاء Bitcoin.org، وهو مجال موقع الويب المرتبط ببيتكوين الأصلي، يوم ١٨ أغسطس ٢٠٠٨، تحت AnonymousSpeech، وهي خدمة في اليابان سمحت للمستخدمين بشراء أسماء النطاق مجهول الهوية. وقد كشفت مشتريات مجال AnonymousSpeech حول الجداول الزمنية المماثلة عن إنشاء netcoin.org يوم ١٧ أغسطس ٢٠٠٨ - قبل يوم واحد فقط من إنشاء Bitcoin.org.

وبعد مزيد من البحث، أكد كريبتو لوكسميث أو وينبرغر أنه لم يكن هناك أي محتوى على الإطلاق على مجال netcoin.org "إلا بعد أن تم إعادة تجهيزه من قبل شخص آخر لاحقًا".

قد يكون قرار الالتزام ببيتكوين أمرًا بالغ الأهمية لنجاحه بسبب حقيقة أن العديد من أعضاء مجتمع العملات المشفرة قد أبرزوا كرههم لاسم نتكوين، حسبما ذكر أحدهم:

"ذلك مثير للاهتمام. أنا سعيد لأنهم اختاروا اسم بيتكوين، فهو يبدو أفضل."

تساعد هذه التسمية أيضًا على إبعاد بيتكوين نفسها عن الأشخاص الذين زعموا من قبل أنهم ساتوشي ناكاموتو. تم حذف مجال Netcoin.org لاحقًا وإعادة تسجيله إلى شركة تابعة لـ Web.com في عام ٢٠١٠.