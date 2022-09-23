انطلاق ترقية كاردانو "فازيل"

تام شمس - الجمعة 23 سبتمبر 2022 05:45 صباحاً - بعد عدة أشهر من التأخير، أصبحت ترقية كاردانو فازيل والانقسام الكلي أخيرًا على الهواء مباشرة اعتبارًا من يوم الخميس الساعة ٩:٤٤ مساءً بالتوقيت العالمي، مما أدى إلى تحسينات "الأداء والقدرة" لشبكة بلوكتشين.

تم الإعلان عن نجاح الانقسام الكلي لشبكة كاردانو الرئيسية من قبل شركة بلوكتشين Input Output Hong Kong (IOHK) على تويتر يوم الخميس، بينما لاحظ آخرون انطلاق الانقسام الكلي في تويتر سبيسز المباشرة مع تشارلز هوسكينسون، أحد مؤسسي كاردانو.

حيث صرحت IOHK سابقًا بأن الترقيات الهامة التي جلبها الانقسام الكلي هي ناقل حركة كتلة دون التحقق الكامل، مما يتيح إنشاء الكتلة بشكل أسرع. كذلك تعمل الترقيات لعقود بلوتوس الذكية لزيادة الكفاءة على إتاحة التطبيقات اللامركزية للنشر والتشغيل بتكاليف أقل.

وستصبح الإمكانيات الجديدة التي تقدمها ترقيات نصوص بلوتوس للمطورين متاحة على الشبكة الرئيسية يوم ٢٧ سبتمبر، بعد فترة واحدة تدوم حاليًا حوالي خمسة أيام.

وقد وصف بيل بارهيدت، مؤسس منصة تداول العملات المشفرة "أبرا" الترقية بأنها "فوز كبير للمطورين" مع تغريد منصة التمويل اللامركزية "جينياس ييلد"بأنها كانت "واحدة من أكثر التحديثات تعقيدًا وتبعية لشبكة كاردانو التي تم إجراؤها على الإطلاق."

تم الإعلان عن تاريخ الترقية في أوائل سبتمبر من قبل IOHK، في حين تم الوصول إلى "مؤشرات الكتلة الحرجة" اللازمة لإثارة الانقسام الكلي في غضون ٢٤ ساعة قبل الحدث.