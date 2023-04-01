تراجع 55 جنيها.. انخفاض كبير في سعر الذهب

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت بنحو 55 جنيها للجرام، مقارنة بمستواه أمس الجمعة.

وكان سعر الجرام عيار 21 قد ارتفع إلى نحو 2260 جنيها بتعاملات مساء أمس الجمعة، ليحقق رقما قياسيا جديدا ويصل لأعلى سعر في تاريخه، قبل أن يتراجع صباح اليوم.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1470 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 1890 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2205 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2520 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا عطلة أسبوعية في بورصات المعادن العالمية.

وهبط سعر الذهب عالميا، أمس الجمعة إلى نحو 1969 دولارا للأوقية، بانخفاض قدره 0.56% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الأول الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.