سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 1-4-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت مع بداية التعاملات في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، بينها بنوك حكومية وخاصة وعربية وأجنبية.

حقق الدولار في البنك الأهلي المصري، سعر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

حقق الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر وصل إلى: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

قدّر البنك التجاري الدولي سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

ذكر موقع بنك مصر، أن سعر الدولار اليوم وصل إلى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في ميد بنك إلى: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية إلى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.