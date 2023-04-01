شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صندوق الإسكان الاجتماعي" تتفقد الوحدات الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، بحضور المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز المدينة، ومسئولى الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار دفع العمل بالمشروعات وتنفيذ خٌطة الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين.

وتابعت مي عبدالحميد، خلال الجولة، نسب إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والمشروعات الخدمية وأعمال تنسيق الموقع والزراعة بنطاق العمارات، كما تفقدت نماذج تشطيب الوحدات السكنية، مؤكدة على دفع العمل بالمشروعات الجارية وتذليل أي عقبات إن وجدت، لتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة.

وأشادت مي عبدالحميد، بمستوى الأعمال الإنشائية وجودة التشطيبات، موجهة بِحثِّ الشركات على ضرورة إنهاء تلك المشروعات فى المواعيد المحددة وطبقاً للبرامج الزمنية وتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس علاء عبد اللاه، أعمال الانتهاء من ربط الطريق المؤدي إلى مدينة حدائق العاصمة مع طريق الروبيكى الرئيسى لتيسير حركة الدخول إلى المدينة، حيت تم الانتهاء من أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت، بجانب تفقد بعض الوحدات السكنية للاطلاع على مستوى التشطيب وجودته.

كما شملت جولة رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة المرور على أعمال المرافق وأعمال الزراعة بعدة مناطق، مؤكداُ ضرورة الاهتمام برى المزروعات وتنسيق الأشجار بجميع المناطق، وكذا الاهتمام بأعمال النظافة بالمدينة ورفع أية مخلفات فوراً، وتوفير صناديق فى جميع المناطق.

جدير بالذكر أن مدينة حدائق العاصمة هى إحدى مدن الجيل الرابع، وتبلغ مساحتها 29435.5 فدان، ويحدها من الشمال خط سكة حديد (القاهرة - السويس)، ومن الجنوب طريق السويس الصحراوي، ومن الشرق طريق وصلة أم قمر، ومن الغرب الطريق الدائري الإقليمي، ويجري بها إنهاء وتنفيذ وطرح تنفيذ أكثر من 90 ألف وحدة سكنية بمشروعات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين "، وتم تخصيص وتسليم آلاف الوحدات السكنية لمستحقيها، كما تم وجارٍ تنفيذ عشرات المشروعات الخدمية، وتشمل (مدارس – حضانات – وحدات صحية – ملاعب – مراكز شباب – مخابز – أسواق تجارية – الخدمات الدينية "المسجد - الكنيسة")، بجانب تنفيذ مشروعات المرافق المختلفة.