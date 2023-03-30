19 مليونا خسائر مدينة المعرفة الاقتصادية

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وبلغت الخسارة التشغيلية 31 مليون ريال خلال 2022 مقابل خسائر 14 مليون ريال في2021 بارتفاع 115%. فيما بلغ إجمالي الربح 18 مليون ريال مقابل 10.4 ملايين ريال بنمو 72%.
وبلغت خسارة السهم 0.06 ريال مقابل خسائر 0.07 ريال في 2021.
وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الخسارة لهذا العام مقارنة بالعام بالماضي إلى سببين: الأول، يتمثل في الارتفاع في مبيعات هذا العام مقارنة بالعام الماضي الأمر الذي أدى ارتفاع إجمالي الربح لهذا العام.
وثانيا: ربح القيمة العادلة المتحقق من الأداة المالية المشتقة بمبلغ 14.6 مليون ريال.
وأبرمت المجموعة خلال العام اتفاقية مقايضة معدل الربح مع بنك الرياض للتحوط من التقلبات المستقبلية في أسعار المرابحة على القروض الخاصة بمشروع ملتقى مدينة المعرفة، وقد تم تصنيف هذه الاتفاقية كترتيب تحوط منذ 01 أكتوبر 2022.
وتعتمد الشركة على الطرف المقابل وخبراء الإدارة لتقييم هذه المشتقات كما في 31 ديسمبر 2022.
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