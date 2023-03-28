أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 28-3-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 28-3-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسي والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.027 تريليون جنيه.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسي والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.027 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 360.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.9 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.2% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.79%، والعرب على 8.02%، واستحوذت المؤسسات على 31.65% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.34%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.6 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 199.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 21.4 مليون جنيه، 116.8 مليون جنيه، 68.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 15906 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2752 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 18978 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 6549 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2804 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4197 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3350 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1251 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 79 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 200 ألف سهم، 450 ألف سهم، 421 ألف سهم، 1580 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 8 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 89212 سهم.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 459 ألف سهم خزينة، خلال جلسة أمس الإثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.13%.

باكين

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على نشر عرضي ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات، والأصباغ الوطنية القابضة المحدودة لشراء أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين، بسعر نقدي 37 جنيه على أن تنتهي مدة العرضين في ذات اليوم مع جواز تقديم عروض شراء منافسة وفقًا لأحكام المادتين 346 ، 347 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.

كابو

أعلنت شركة النصر للملابس والمنسوجات "كابو"، سداد الشركة مبلغ 700 ألف دولار من التسهيل البنكي الممنوح من بنك قطر الوطني بإجمالي رصيد يبلغ 4 ملايين دولار، وذلك نتيجة الموارد الذاتية الدولارية بالشركة من خلال زيادة الصادرات في الفترة الحالية.

الإسماعيلية الجديدة

أعلنت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، قرار لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء بإلزام محافظة الإسماعيلية بالموافقة على نقل ملكية الأرض محل العقد المسجل برقم 683 لسنة 1990، من مصر للدواجن إلى الشركة، وعدم التعرض لهما في ذلك، مع التزام شركة الإسماعلية بذات الالتزام الواردة بالعقد.