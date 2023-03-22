غرفة مكة ترعى البرامج التعليمية والطلاب المتميزين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الغرفة التجارية بمكة المكرمة أمس مذكرة تفاهم وتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لتعزيز التعاون وخدمة المجتمع التعليمي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال خدمة المجتمع المحلي، ورعاية البرامج التعليمية والطلاب المتميزين، وتبادل الخبرات والاستفادة من إمكانيات ومقدرات الطرفين، وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي.

وأوضح أمين عام غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق، الذي وقع المذكرة مع المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي بمقر الغرفة، أن المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات وتفعيل دور القطاع الخاص عبر الغرفة لرعاية البرامج التعليمية والطلاب المتميزين، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق رسالته بالاستثمار في الموهوبين والمبدعين ورواد الأعمال في مختلف المجالات، بتنظيم معارض خاصة بهم كونهم يمثلون ثروة وطنية.

من جهته أوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية علي العامودي أن الاجتماع يأتي ضمن إطار الشراكة النوعية بين إدارة التعليم والقطاع الخاص، وهو ضمن اللقاءات مع الجهات ذات العلاقة لرعاية الطلاب وتطوير مشاريعهم البحثية، وخاصة أن التعليم في المملكة أخذ منحى حديثا كانت من نتائجه إحراز طلاب المملكة للجوائز العالمية، آخرها حصولهم على المركز الثاني في عدد الجوائز في مسابقة عالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، بلغت 21 جائزة على مستوى العالم، لذلك تأتي الشراكات مع الجامعات والمراكز لرعاية الطلاب وأعمالهم ودعم مشاريعهم البحثية.