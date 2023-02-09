شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات البنوك المركزية من الذهب تصل أعلى مستوى فى 2022.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مشتريات الذهب من البنوك المركزية رسميًا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2022، وفقا لبحث محدث من مجلس الذهب العالمي، وأصدر مجلس الذهب العالمي الأسبوع الماضي أحدث بياناته، والتي ذكرت أن البنوك المركزية اشترت 1136 طنا من الذهب العام الماضي.

وأعلن مجلس الذهب العالمي، أنه تم شراء أكثر من 800 طن في النصف الثاني من 2022 ، واشترت البنوك المركزية 417 طنا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، وهذا دعم الذهب نحو الصعود.

في ذلك الوقت ، قال مجلس الذهب العالمي إن تراكم الذهب لدى البنوك المركزية كان أقوى عام على الإطلاق، من ناحية أخرى ، أظهرت بيانات البنك المركزي أن الصين تمتلك 65.12 مليون أوقية من الذهب في نهاية يناير ، ارتفاعا من 64.64 مليون أوقية في نهاية ديسمبر.

الاتجاه لشراء الذهب خلق فرصة لصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب وأسهم تعدين الذهب، وكلاهما لم يشهد نفس مستوى الطلب مثل سوق الذهب العام الماضي، حيث سحب المستثمرون حوالي 110 أطنان من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، وهي السنة الثانية على التوالي من الانخفاضات ، وإن كانت بوتيرة أبطأ مقارنة بعام 2021، بحسب جولد بيليون

الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة التي تحتوي على الذهب المادي سوف يأخذ الاهتمام من قبل المستثمرين من الذهب والعملات المعدنية هذا العام، لكننا نوصي دائما بأن يقوم المستثمرون بالتنويع، مع 5% من محفظتهم في السبائك والمجوهرات الذهبية وصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، ويمكن تخصيص 5% أخرى لأسهم تعدين الذهب عالية الجودة والصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة، نحن نفضل الشركات التي أظهرت قوة في الإيرادات، وتدفق نقدي حر، وهوامش نمو عالية على أساس السهم.