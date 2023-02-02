شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: قناة السويس تواصل تحقيق أرقامًا قياسية غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس 2-2-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ، قناة السويس تواصل تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، الرقابة المالية تعتمد تعديل صندوق تأمين العاملين بهيئة الخدمات الحكومية.

قناة السويس

تواصل تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يناير سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 802 مليون دولار، ليتخطى بذلك الإيراد الذي سجله شهر أغسطس لعام 2022 بفارق قدره 56.4 مليون دولار.

رانيا المشاط تعقد جلسة مباحثات موسعة مع وزير الخارجية والتجارة المجرى

في إطار فعاليات اللجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، المنعقدة ببودابست عاصمة المجر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، لبحث جهود تعزيز العلاقات المصرية المجرية المشتركة،

الرقابة المالية تعتمد تعديل صندوق تأمين العاملين بهيئة الخدمات الحكومية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، رقم 990 لسنة 2022، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق خدمة الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.

أسعار الذهب اليوم الخميس ترتفع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1760جنيها

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالسوق المصري وذلك عقب ارتفاع في سعر الأعيرة المتداولة في السوق بحوالي 10 جنيهات على خلفية ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية إلي 1955 دولار، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1760 جنيها للجرام.

توقيع اتفاق تعاون مرتقب بين الوكالة المجرية والمنطقة الاقتصادية بنهاية الشهر الجارى

شهدت العاصمة المجرية- بودابست، لقاءات مكثفة بين وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومسئولي الوكالة المجرية لترويج الصادرات HEPA لبحث فرص التعاون بين الجانبين والفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.

الإسكان ترفع الكارت الأحمر لمخالفات البناء داخل المدن الجديدة

واصلت أجهزة مدن بني سويف الجديدة والعبور والشروق والعاشر من رمضان، شن حملات متنوعة لإزالة المخالفات والظواهر العشوائية بالتعاون مع الشرطة.