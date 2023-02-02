شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 1-2-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 1-2-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر فبراير، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.055 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: اراب للتنمية والاستثمار العقاري، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والدلتا للتأمين، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.





البورصة تخسر 4 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر فبراير، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.055 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 376.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66.2 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.64%، والعرب على 9.92%، واستحوذت المؤسسات على 31.10% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 92.1 مليون جنيه، 213.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 74.9 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 67.7 مليون جنيه، 161.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 16407 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2821 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 19620 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 6757 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2888 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4336 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3427 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1251 نقطة.

وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 79 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية 90 ألف سهم، 54 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 1100 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 64.8 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، عدد 73 ألف سهم، 805.7 ألف سهم، 81 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق عدد 84 ألف سهم، 111 ألف سهم، 4650 سهم، على التوالي.





أسهم خزينةأعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى عدد 611.6 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.80%، وشراء الثانية 17 مليون سهم، وبذلك تكون الشركة اشترت 524.6 مليون سهم، والتي تمثل 10% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر.





أبو قير للأسمدة أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن إلغاء المناقصة الخاصة بطرح مشروع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ورفع الطاقة الإنتاجية لمصنع أبو قير (3) على مقاولي العموم، نظرًا لعدم استيفاء العروض الفنية الواردة للشركة لكراسة الشروط، والمواصفات الخاصة بالمشروع، وبالنسبة لمشروع شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية، تم توقيع عقد اتفاق المساهمين مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة القابضة للبتروكيماويات، وجاري السير في الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركة تمهيدًا لاستصدار التراخيص اللازمة للمشروع.





نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المقيدة نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، إيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 20.9%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.8 مليون جنيه مقارنةً مع 28.8 مليون جنيه بنسبة انخفاض 80%.

وحققت شركة مصر للزيوت والصابون، إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 492 ألف جنيه مقارنةً مع خسائر 2.5 مليون جنيه.

حققت شركة مطاحن مصر الوسطى، إيرادات بلغت 270 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 258.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 4.45%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 54.6 مليون جنيه مقارنةً مع أرباح بلغت 48.7 مليون جنيه بنسبة نمو 12.07%.