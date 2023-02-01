شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد النوعى للأندية الروتارية وشركة مياه الفيوم والان مع تفاصيل الخبر
وقال المهندس محمد عبد الجليل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه بموجب البروتوكول يقوم روتاري إنترناشيونال المنطقة الروتارية 2451، بسداد تكلفة توصيل المياه لـ285 أسرة بقري مركز أطسا بمحافظة الفيوم، بإجمالي مبلغ 500 ألف جنيه، علي أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بتوصيل المياه لتلك الأسر فى نطاق مركز إطسا، وفقا للضوابط والاشتراطات المحددة، كما اتفق الطرفان علي أن الفترة الزمنية للبروتوكول 6 أشهر تنتهي في يونيو من العام الحالى.
وأوضحت علا حسين النوري، أن المنطقة الروتارية، تتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مُمثلة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، في تدبير التمويل والاعتماد المالى اللازم لتنفيذ كل مرحلة، وتحديد عضو من أندية الروتارى ليكون ضمن اللجنة المنوطة بالإشراف على تنفيذ ومتابعة العمل بالمنازل طبقا للشروط المتفق عليها.
وأكدت علا النوري، أنه سيتم تطوير 30 منزلاً، وتوصيل وصلات مياه الشرب للبيوت، ومنح المشروعات التنموية الصغيرة لمحدوى الدخل، وتقديم القوافل الطبية للمرضى غير القادرين في جميع التخصصات، وتوعية الأهالي، والاهتمام بصحة الأم والطفل، مشيرة إلى أن التعاون مع جمعية الأورمان فى تنمية القري الأكثر احتياجًا منذ عام 2009 بداية من قرية عرب بني صالح مركز اطحا بحلوان، وقرية قصر الباسل والخمسين والحجر بالفيوم، وقري بني حله وقفطان والصعايدة بمحافظه بني سويف، وقرية الأمير بالأقصر المعروفة بالقرية الملونة، بجانب إعادة إعمار ٤٠ منزلاً بقرية باب الأحرار بالإسكندرية، بالإضافة إلى تنفيذ 210 وصلات مياه، وتسليم مشروعات تنموية صغيرة.
من جانبه أوضح المهندس حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، أن الجمعية يسعدها التعاون مع أندية روتارى مصر، فى تنمية وتطوير وإغاثة القرى الأشد احتياجًا، وذلك ضمن استراتيجية تتبناها الجمعية للتوسع في أنشطة الجمعية لتشمل الأسر غير القادرة والقرى الأكثر فقراً بجميع محافظات الجمهورية.