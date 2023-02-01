شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن 32 ألف وظيفة جديدة بالتعليم والأوقاف وتراجع الذهب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الزميل عبد الحليم سالم، تفاصيل الإعلان عن 32 الف وظيفة حكومية جديدة الفترة المقبلة وذلك في النشرة الاقتصادية لتلفزيون الخليج 365 تعرف على التفاصيل .

التنظيم والإدارة: تعلن عن 30 ألف وظيفة معلم مساعد لصالح "التربية والتعليم" و2000 في الاوقاف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد فصل لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاحقا، وذلك على موقع بوابة والوظائف الحكومية التابعة للجهاز.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز عن شغل عدد من الوظائف لصالح عدد من الهيئات التابعة لوزارة النقل، إلى جانب وظائف أخرى شاغرة لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويهيب الجهاز بالراغبين في البحث عن فرصة عمل بالجهاز الإداري للدولة متابعة بوابة الوظائف الحكومية ورابطها https://jobs.caoa.gov.eg/ ، والالتزام بالإرشادات والشروط الموضحة بكل مسابقة.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع 2000 إمام وخطيب ومدرس وعامل بموازنة الوزارة والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية، ويمكن للراغبين في التقدم الإطلاع على الشروط والتقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ، اعتباراً من 18/ 2/2023 حتى 4/ 3/2023 .

كما استعرض عبد الحليم سالم انخفاض الذهب بحوالي 20 جنيها في التعاملات الصباحية لينزل الذهب قرب أدني مستوى له في أكثر من شهر تقريبا، وهبط جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم إلي 1700 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 1457 جنيها.

عيار 21 يسجل 1700 جنيه.

عيار 24 يسجل 1942 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13600 جنيه.

وتضمنت النشرة اجتماع المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة لاستعراض فرص ومقومات تطوير صناعة الجلود والمنتجات الجلدية في مصر وذلك للوفاء بإحتياجات السوق المحلى والتصدير للاسواق الخارجية، كما استعرض الاجتماع اخر تطورات مدينة الجلود بالروبيكي.

واستعرض الوزير اخر تطورات مدينة الجلود بالروبيكي التي تم انشائها على مساحة 506 فدان، بالإضافة الى مساحة 282 فدان لمحطات الصرف والمياه التي تخدم المدينة حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بإجمالى 213 وحدة إنتاجية لنحو 195 مستثمر على مساحة 176 فدان، تم نقلهم من منطقة مجرى العيون، كما تم الانتهاء والتخصيص لكافة مصانع الغراء للمنتقلين من مجرى العيون والتخصيص لعدد 40 مصنع، والانتهاء من التخصيص لمدابغ المرحلة الاستكمالية لعدد 101 صانع، بالاضافة الى اتاحة اراضى مرفقة تبلغ 100 فدان مخصصة للصناعات التى تخدم قطاع صناعة الجلود، كما يجري العمل على تأهيل توسعات محطات المعالجة بتكلفة 1,6 مليار جنيه لاستيعاب كامل صرف المدينة، وجارى الانتهاء من انشاء 100 مصنع وذلك لاتاحة بيئة مواتية لصناعة المنتجات النهائية من أحذية وشنط وملابس جلدية لسد الفجوة بين الاستيراد واحتياجات السوق المحلى.