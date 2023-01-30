شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الأسواق السعودية والقطرية والكويتية بجلسة الإثنين.. وصعود البحرين وأبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 10810.68 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.27% خاسرًا 30.17 نقطة ليغلق عند مستوى 11123.47 نقطة، ونزل المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.77% خاسرًا 25.73 نقطة ليغلق عند مستوى 3303.46 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.04% رابحًا 0.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1930.54 نقطة، وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.713% رابحًا 68.84 نقطة ليغلق عند مستوى 9730.05 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 10810.68 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 19151.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 164.1 مليون سهم بقيمة 5 مليارات ريال.

وهبطت ببورصة السعودية قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.48%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاعي النقل، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.22%، 0.2%، على التوالي.

وقفز 69 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سينومي ريتيل" بنسبة 7.03%، ثم سهم "أنابيب الشرق" بنسبة 5.27%، ثم سهم "الحمادي" بنسبة 4.35%، وتراجع 135 سهمًا على رأسها سهم "الإنماء ريت الفندقي" بنسبة 4.8%، ثم سهم "حلواني إخوان" بنسبة 2.77%، ثم سهم "أسمنت ينبع" بنسبة 2.61%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 833.9 مليون سعودي.

بورصة قطر

هبط المؤشر العام لبورصة قطر، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.27% خاسرًا 30.17 نقطة ليغلق عند مستوى 11123.47 نقطة، وبلغ حجم التداول 165.5 مليون سهم بقيمة 635.8 مليون ريال عبر تنفيذ 17188 صفقة، وتراجع 31 سهمًا، وارتفعت 15 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وانخفضت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.6%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.43%، فيما ارتفعت قطاعات التأمين، والصناعات، والاتصالات بنسبة 0.53%، 0.24%، 0.04%، على التوالي.

بورصة دبي

انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.77% خاسرًا 25.73 نقطة ليغلق عند مستوى 3303.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 162.8 مليون سهم محققة ما قيمته 375.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 8355 صفقة لعدد 36 سهمًا.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 4.82%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.67%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.55%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.05%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%.

وزاد 11 سهمًا على رأسها الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 8.66%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.60%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.82%، ثم سهم شركة سالك بنسبة 3.06%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 24.5 مليون ورقة بقيمة 137.6 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.69% خاسرًا 50.51 نقطة ليغلق عند مستوى 7281.32 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.72% خاسرًا 59 نقطة ليغلق عند مستوى 8083.96 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.55% خاسرًا 31.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5642.89 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.42% خاسرًا 23.93 نقطة ليغلق عند مستوى 5713.36 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 126.9 مليون سهم بقيمة 48.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10018 صفقة، وهبط 12 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 6.27%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 4.31%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.21%، ثم قطاعي الخدمات المالية، والصناعة بنسبة 1.08%، 1.04%، على التوالي، ثم قطاعات البنوك، والمنافع، والاتصالات، والمواد الأساسية، والعقار، والتأمين بنسبة 0.67%، 0.55%، 0.44%، 0.33%، 0.28%، 0.26%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%.

بورصة البحرين

فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.04% رابحًا 0.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1930.54 نقطة، وبلغ حجم التداول مليون سهم بقيمة 158.5 ألف دينار بحريني.

قفز ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 19% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.35%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 2.35% مدفوعًا بصعود أسهم المصرف الخليجي التجاري، وبنك السلام، وبنك البحرين والكويت بنسبة 2.3%، 1.01%، 0.19%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.713% رابحًا 68.84 نقطة ليغلق عند مستوى 9730.05 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.463 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 310.7 مليون سهم، بقيمة 2.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 20362 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 4.96%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 4.17%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 1.45%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.83%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.51%، فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة 1.18%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.78%.

وارتفع 22 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 8.23%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 6.67%، ثم سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 6.54%، وتراجع 36 سهمًا على رأسها سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 9.97%، ثم سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 9.89%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 613.8 مليون درهم.