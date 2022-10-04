شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات الأكثر ترخيصا خلال 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أخر تقرير صادر عن المجمعة للتأمين الإجباري، أن أعداد السيارات الملاكى التي تم ترخيصها والـتأمين عليها "زيرو" سجلت حوالي 36008 مركبة.

وجاءت نيسان فى المركز الأول لسيارات الملاكى 2550 سيارة، وفى المركز الثانى شيرى 2228 سيارة وفى المركز الثالث سوزوكى 1212سيارة والمركز الرابع إم جى 1075وفى المركز الخامس هيونداى 822 وفى المركز السادس تويوتا 684.

وكان المركز السابع من نصيب شيفوروليه 548 سيارة وفى المركز الثامن كيا بواقع 516 ، وفى المركز التاسع بى واى دى 509 سيارة وفى المركز العاشر مرسيدس 468، أما السيارات النقل جاءت في المقدمة شيفورليه 2726 سيارة وفى المركز الثانى نيسان 207 سيارة وفى المركز الثالث إيسوزو 133 سيارة وفى المركز الرابع سوزوكى 106 سيارة المركز الخامس تويوتا 49 سيارة.

يذكر أن التقرير، أكد أن إجمالي المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 2475مركبة موديل 2020 و6954مركبه موديل 2021و18825مركبه موديل 2022و7754 مركبه موديل2023.

وأضاف التقرير، أن عدد السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 14305 سيارة ملاكى من بينها 126 سيارة موديل 2020 و193 سيارة موديل 2021و8980 سيارة موديل 2022و5006 سيارة موديل 2023.