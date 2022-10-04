شكرا لقرائتكم خبر عن قطاعات صناعية ارتفعت قيمة إنتاجها فى يوليو الماضى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر يوليو الماضي، والذي يقيس قيم الإنتاج الصناعي خلال تلك الفترة.

وأظهرت البيانات بالإنفو جراف، القطاعات التي شهدت ارتفاعا وانخفاضا في تلك الفترة، وكانت وفقا لما يلي:

بلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 421.44، مقارنة بشهر يونيو 2022 حيث بلغ 390.11 بنسبة ارتفاع 8٪ وذلك لزيادة الإنتاج في موسم الصيف.



صناعة المشروبات

بلغ الرقم القياسي لصناعة الخشب ومنتجاته والفلين "عدا الاثاث" 54.55، مقارنة بشهر يونيو 2022، حيث بلغ 51.77 بنسبة ارتفاع 5.4٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.



صناعة الخشب

بلغ الرقم القياسي لصنـاعة المواد والمنتجات الكيماوية 94.91، مقارنة بشهر يونيو 2022، وبلغت 99.41 بنسبة انخفاض 4.5٪ وذلك لتوافر المخزون.

بلغ الرقم القياسى لصناعة صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 100.47، مقارنة بشهر يونيو 2022 حيث بلغ 112.21 بنسبة انخفاض بلغت 10.5٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وإجمالا سجل الرقم القياسي "بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية" نحو 102.87 في شهر يوليو الماضي "أولي" مقابل 117.35 خلال شهر يونيو السابق له "نهائي" بنسبة تراجع 12.34٪.



الرقم القياسي

ويعتبر الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية مؤشر قصير المدى يعبر عن التطورات التي تمت على قيم الإنتاج الصناعي خلال شهر الدراسة "باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية"، ويوضح الحقائق والبيانات التي تسهم في القدرة على التخطيط ورسم السياسات.

وأجرى جهاز الإحصاء تحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.