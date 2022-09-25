العراق يبدأ تشغيل مصفاة بطاقة 140 ألف برميل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ العراق أمس الأحد تشغيل مصفاة بطاقة 140 ألف برميل.

وأوضحت وزارة النفط العراقية أنه بدأت عمليات ضخ النفط الخام إلى وحدات مصفاة كربلاء لتكرير النفط الخام بطاقة 140 ألف برميل يوميا.

وقال وزير النفط العراقي أحسان عبدالجبار إنه تم البدء بعمليات ضخ النفط الخام لمصفاة كربلاء لتكرير النفط الخامر إيذانا بالمباشرة بالتشغيل التجريبي للوحدات الإنتاجية للمصفاة الواقعة بمحافظة كربلاء 118 كلم جنوب بغداد.

وأضاف أن الطاقة التكريرية للمصفاة تبلغ 140 ألف برميل باليوم، وسوف تسهم خلال الفترة القليلة المقبلة بتغطية جزء من الحاجة المحلية وتقليل الاستيراد.

وأشاد بالجهد الوطني وبائتلاف الشركات الكورية المنفذة للمشروع وبجميع الجهات التي ساندت المشروع.

وصرح المدير العام لشركة مصافي الوسط عائد جابر عمران، الذي أدار عجلة ضخ النفط الخام، بأنها خطوة مهمة للتعجيل بعمليات الإنتاج والتكرير للمصفى.

وأكد أن تشغيل مصفاة كربلاء لتكرير النفط الخام سيوفر ملايين الكميات يوميا من المنتجات النفطية، وأن الجهد الوطني بالتعاون مع ائتلاف الشركات الكورية قد تجاوز التحديات الصحية والاقتصادية التي واجهت المشروع.

وتعد مصفاة كربلاء لتكرير النفط الخام بطاقة 140 ألف برميل يوميا، أول مشروع من نوعه ينفذ في العراق بهذا المستوى منذ ثمانينات القرن الماضي، ويتميز بأن جميع وحداته صديقة للبيئة ووفق المواصفات الأوروبية.