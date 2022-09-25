طرح 5 مشروعات لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة

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وأوضحت الشركة وهي (المشتري الرئيس) في بيان، أنها طرحت خمسة مشروعات جديدة للمنافسة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف عليه وزارة الطاقة.وأفادت أن هذه المشروعات، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 3300 ميجاوات، تشمل ثلاثة مشروعات لاستغلال طاقة الرياح، ومشروعين لاستغلال الطاقة الشمسية.
وأشارت إلى أن إجمالي طاقة مشروعات الإنتاج من طاقة الرياح في هذه المرحلة يبلغ 1800 ميجاوات، موزعة على مشروع في ينبع طاقته 700 ميجاوات، ومشروع في الغاط طاقته 600 ميجاوات، ومشروع في وعد الشمال طاقته 500 ميجاوات.
ولفتت إلى أن طاقة مشروعات الإنتاج من الطاقة الشمسية تبلغ 1500 ميجاوات، موزعة على مشروع في الحناكية طاقته 1100 ميجاوات، ومشروع في طبرجل طاقته 400 ميجاوات.
وذكرت أن طرح هذه المشروعات يأتي ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة كجزء من مستهدفات المملكة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء في المملكة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الغاز بالنسبة 50% لكلٍ منهما وإزاحة الوقود السائل المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030م، محققة بذلك أهداف رؤية المملكة 2030.
5 مشروعات لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة:
- تتضمن 3 مشروعات لطاقة الرياح ومشروعين للطاقة الشمسية
- طرحتها الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)
- ضمن المرحلة الرابعة من مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة
- الطاقة الإجمالية للخمسة مشاريع 3300 ميجاوات.
مشروعات الإنتاج من طاقة الرياح
إجمالي الطاقة 1800 ميجاوات
موزعة إلى:
- مشروع في ينبع طاقته 700 ميجاوات
- مشروع في الغاط طاقته 600 ميجاوات
- مشروع في وعد الشمال طاقته 500 ميجاوات
مشروعات الإنتاج من الطاقة الشمسية
إجمالي الطاقة 1500 ميجاوات
موزعة إلى:
- مشروع في الحناكية طاقته 1100 ميجاوات
- مشروع في طبرجل طاقته 400 ميجاوات
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