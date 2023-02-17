ارتفاع أسعار سيارات رينو بزيادات تصل إلى 100 ألف جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM»، وكيل علامة رينو في مصر، منذ قليل عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الفرنسية موديل بداية من اليوم 17 فبراير.

ضمت القائمة الجديدة أسعار سيارات رينو "سانديرو، وستيب واي، وميجان، وميجان تيربو" موديلات 2023، فيما شهدت القائمة غياب طرازات رينو لوجان، ورينو داستر، ورينو كادجار.

وشهدت القائمة الجديدة الخاصة بسيارات رينو، الصادرة عن الوكيل الرسمي للعلامة، زيادة أسعار مختلف الفئات المطروحة داخل

السوق المحلية.

وتصل الزيادات الجديدة على سيارات رينو 2023 إلى نحو 100 ألف جنيه بحسب القائمة الرسمية الصادرة عن الوكيل.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية القائمة السعرية الكاملة لسيارات رينو موديل 2023 المطروحة داخل السوق المصرية والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

أسعار سيارات رينو