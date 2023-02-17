مستند مهم يمنع تخريد السيارة القديمة و"مبادرة الإحلال" توضح

ياسر رشاد - القاهرة - ناشدت مبادرة إحلال السيارات "جو جرين"، اليوم، المواطنين المشاركين في المبادرة الرئاسية بضرورة إحضار استعلام أمني شخصي "فيش وتشبيه" موجه إلى "مبادرة الإحلال"، عند تسليم السيارة القديمة لساحة التخريد.

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وأكدت "جو جرين"، أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة أن عدد من المشاركين في المبادرة ممن تسلموا رسالة الذهاب إلى ساحة التخريد، لم يقوموا بإحضار الاستعلام الأمني الشخصي،

عند الذهاب إلى ساحة التخريد، واكتفوا فقط بإحضار الاستعلام الأمني للسيارة القديمة.

وقالت المبادرة إنه لن يتم استكمال إجراءات التخريد للمواطنين إلا بعد إحضار الاستعلام الأمني الشخصي،

سواء في حالة السيارات "الملاكي أو الأجرة".

كانت مبادرة إحلال السيارات قد أعلنت مؤخراً عن شرط جديد حال السداد النقدي، بأنه يجب على المواطنين المشاركين في المبادرة دفع قيمة السيارة "كاش" إلى الشركة خلال أسبوعين بحد أقصى من تسليم السيارة القديمة للتخريد، وحال مخافلة ذلك يحق للشركة وحال مخالفة ذلك يحق للشركة إعادة تسعير السيارة حال وجود أي زيادات جديدة.