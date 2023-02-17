أسعار زيوت السيارات تواصل ارتفاعها.. القوائم الكاملة لـ"موبيل" و"توتال"

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت أسعار زيوت السيارات في السوق المصرية ارتفاعها، حيث أعلنت شركتي إكسون موبيل مصر، وتوتال إنرجيز، اليوم عن القوائم السعرية الجديدة لشهر فبراير، والتي شهدت زيادة على جميع منتجات الشركتين.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية لمتابعيها في التقرير التالي القوائم السعرية الكاملة لزيوت سيارات موبيل وتوتال.

أسعار زيوت موبيل

أخطرت شركة إكسون موبيل مصر شبكة موزعيها المعتمدين، بالقائمة السعرية الجديدة لمختلف منتجاتها المطروحة داخل السوق المحلية.

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية القائمة

الكاملة لأسعار زيوت موبيل والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

أسعار زيوت توتال

أعلنت شركة توتال إنرجيز للزيوت عن أحدث قائمةأسعار لمنتجاتها المخصصة لأنظمة التشغيل المختلفة "البنزين، والديزل، والهيدروليك".

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية القائمة

الكاملة لأسعار زيوت توتال والتي يتم العمل بها بدايةً من أول فبراير.