ارتفاع أسعار سيارات شيري المجمعة محلياً

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت مجموعة جي بي كورب، وكيل علامة شيري الصينية في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية لسيارات شيري خلال شهر فبراير الجاري.

شملت القائمة أسعار سيارات شيري المستوردة والمجمعة محلياً "أريزو 5، تيجو 3، تيجو 7، تيجو 7 برو، تيجو 8، تيجو 8 برو" موديلات 2022، و2023.

زيادات على "شيري" المجمعة محلياً واستقرار المستوردة

شهدت قائمة وكيل شيري لشهر فبراير، والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم زيادات جديدة على سيارات العلامة الصينية المجمعة محلياً

فقط، وهي "تيجو 7، وتيجو 3، وأريزو 5"، تراوحت بين 5 إلى 10 آلاف جنيه.

وبحسب القائمة الصادرة اليوم عن "جي بي كورب" استقرت أسعار سيارات شيري المستوردة ولم تشهد أي زيادات جديدة.

أسعار سيارات شيري

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية القائمة السعرية الكاملة لسيارات شيري الصينية في مصر موديل 2022 و2023.