بشرى سارة.. مصنع جديد يحول السيارات العادية لكهربائية أبرزها "سوزوكي التمناية"

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكداً أن القيادة السياسية دائماً داعمة للاستثمار في هذا المجال.

وقال "أبوالمجد"، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، لشركة "شيفت إي في" المصرية لتصنيع البطاريات الليثيوم أيون، وتحويل السيارات للعمل بالكهرباء، تأتي في إطار خطة الدولة المصرية لدعم التصنيع وتعميق المكون المحلي في الإنتاج.

توقع رئيس رابطة تجار السيارات أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من هذه المشروعات، سواء من جانب مستمثرين محليين، أو شركات أجنبية.

كان رئيس الوزراء قد تفقد مصنع "شيفت إي في"، وقام بتجربة إحدى السيارات التجارية المُحولة للعمل الكهرباء من طراز "سوزوكي فان" الشهيرة بالـ"تمناية".



جدير بالذكر أن "شيفت إي في"، هي شركة مصرية ناشئة، عمرها سنتان، ويعمل بها نحو ٨٠ مهندساً ومهندسة وعاملاً وعاملة، وتمكنت الشركة من استقطاب العديد من العقول المصرية المهاجرة، والعاملين من ذوي الخبرة في شركات سيارات عالمية.

تعد "شيفت إي في" أول شركة مصرية لتصنيع البطاريات الليثيوم أيون، كما أنها الأولى عالميًا التي تقوم بالتحويل الصناعي للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي لتعمل بالكهرباء باستخدام تكنولوجيا الـ Electrofitting المطورة محليًا؛ لتحويل أساطيل كاملة لتعمل بالكهرباء خلال ساعات قليلة.



تركز الشركة على تحويل السيارات التجارية المستخدمة في أساطيل النقل لشركات اللوجستيات العالمية؛ في سبيل خفض الانبعاثات المُسبِّبة للتغير المناخي، وتقليل تكاليف التشغيل بأكثر من ٨٠%، وبتكلفة

استثمارية صغيرة.



وتعمل الشركة حالياً على تطوير منتجات كهربائية لنقل الركاب لتصبح قادرة على خدمة قطاع أكبر من الـ ١.٥ مليون مركبة تجارية في الشارع المصري، وتسعي الشركة أيضًا إلى تصدير تكنولوجيا التحويل ومنتجاتها إلى الأسواق الناشئة ذات الاحتياجات المماثلة لمصر.

وبحسب المعلن فإن "شيفت إي في"، نجحت بالفعل في جذب استثمارات بقيمة ٩ ملايين دولار من صناديق استثمارية عالمية لم تستثمر في مصر من قبل، لبناء قدرة إنتاجية لأكثر من ٢٠٠٠ مركبة سنويًا، كما أنها في طريقها للحصول على استثمارات إضافية بقيمة ٢٠ مليون دولار للوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى ١٠ آلاف مركبة سنويًا.

كانت الشركة قد حصلت علي اعتماد تصميمات منتجاتها، واجتازت السيارات المُنتَجة الاختبارات المطلوبة حسب المعايير العالمية للسماح بسيرها على الطرق المصرية، كما أنها تنتج المكونات المستخدمة في عملية التحويل، وأهمها بطاريات الليثيوم أيون.

ويعد تحويل المركبات للعمل بالكهرباء، وصناعة البطاريات، من أهم خطوات التوطين المحلي لتكنولوجيا المركبات الكهربائية الحديثة.