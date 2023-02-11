تويوتا فيلوز تنطلق في السعودية.. هل يتم إطلاقها قريبًا بمصر؟

ياسر رشاد - القاهرة - طرح إطلاق مجموعة عبداللطيف جميل، وكيل علامة تويوتا في المملكة العربية السعودية، للسيارة "فيلوز" موديل 2023 الجديدة، الكثير من التساؤلات حول إمكانية تقديم السيارة في مصر خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أنها تعد امتداد للسيارة "أفانزا" التي سبق طرحها في السوق المصرية.

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سعرها يعادل 656 ألف جنيه:

طرح وكيل تويوتا في المملكة السيارة "فيلوز 2023" سباعية المقاعد المصنوعة في إندونيسيا بفئة واحدة من التجهيزات سعرها بـ 80.730 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 656 ألف جنيه تقريبًا.

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية في السطور الآتية أبرز مواصفات السيارة تويوتا فيلوز موديل 2023 وفقًا للمعلومات المعلنة.

مواصفات تويوتا فيلوز 2023

تقدم تويوتا فيلوز 2023 بمحرك اقتصادي رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي من دون تيربو بقوة 104 حصان وعزم دوران 138 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات، وتأتي بحزان وقود سعة 43 لترًا، ويبلغ استهلاكها من الوقود 19.3 كم لكل لتر.

يبلغ طول تويوتا فيلوز 4.475 مم والعرض 1.750 مم والارتفاع 1.700 مم.

وتأتي "فيلوز" بتصميم خارجي أنيق مع لمسات شرسة في التصميم وخطوط انسيابية مع شبكة أمامية سوداء ومصابيح أمامية ليد مع عجلات 17 بوصة وتصميم دخول ذكي ومصابيح خلفية متصلة ليد ومرايا كهربائية ذكية، كما يتوفر لها مصابيح ضباب أمامية وعوارض تحميل فوق السقف.

وتتميز في الداخل بفرش من الجلد وتكييف أوتوماتيك بفتحات تبريد في الصف الثاني والثالث، كما يتواجد بها شاشة معلومات وترفيه 8 بوصة وأبل كار بلاي ونظام صوت من 6 سماعات.

تم تجهيز تويوتا فيلوز بـ6 وسائد هوائية ونظام للثبات الإلكتروني والتحكم بالانزلاق وفرامل ABS ومساعد الطرق المرتفعة وحساسات ركن خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية ونظام مراقبة الضغط في الإطارات وحماية من السرقة وإنذار.