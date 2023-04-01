اتفرج .. صافيناز سكرانة ونزلة رقص بصدرها العريان : كسحت لورديانا و سما المصري

بيروت - ثريا شاهين - فاجأت الراقصة ​صافيناز​ الجمهور بنشرها صورا لها بثياب البحر على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

واستعرضت صافيناز في الصور جسدها، واللافت هو وضعها فنجان قهوة على صدرها، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا بين المتابعين

.وكانت طرحت صافيناز أغنية “كلو حلو” التي قدمتها على طريقة الديو مع الفنانة المصرية منة عطية.

وصدم المشاهدين من قدرة غناء صـافيناز باللغة العربية بطلاقة على الرغم من ان المقاطع التي أدتها ليست صعبة ومكررة في الاغنية.

الفيديو كليب لم يخلو من الرقص المثير والملابس المكشوفة الذي تعود جمهور صافيناز عليه.

العمل من كلمات وليد رياض، ألحان عصام اسماعيل، توزيع اسلام شيتوس أما عملية اخراج الكليب كانت لـ هيثم عنتر.