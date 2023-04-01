شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 9.. العوضى يكتشف توزيعه لأدوية مغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل جابر (أحمد العوضي) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 9 توزيع الأدوية المغشوشة والمجدولة على الصيدليات المختلفة، وكسب أموال كثيرة، دون معرفته حقيقة الموضوع، ثم يقوم سامي بأخذه إلى المعمل الذي يقومون من خلاله بغش الأدوية، ويثور جابر بعد معرفته بحقيقة تلك الأدوية، وتنشب خناقة كبيرة بينه وبين سامي، وأنه لن يكمل العمل وغش الناس، ثم يصل لسامي بلاغ أن أحد الصيدليات تم تشميعها.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.