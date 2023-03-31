شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار يحتل المركز الأول فى مؤشرات البحث على جوجل بأول أسبوع من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير يحققه مسلسل ضرب نار خلال الأسبوع الأول من دراما رمضان، والذى يقوم ببطولته كل من ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، حيث تصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل، وجاء فى المرتبة الأعلى فى مؤشرات البحث بأول أسبوع من شهر رمضان.

فى حين جاء مسلسل جعفر العمدة فى المركز الثاني، ليسيطر المسلسلان على التريندات خلال أول أسبوع من شهر رمضان محققين تفاعلاً كبيراً مع جمهور ومحبى الدراما.

ويشهد شهر رمضان الجارى منافسة حامية بين عدد من الأعمال الدرامية الناجحة التى راعت فيها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجود إختلاف بين الموضوعات التى تناقشها مثلما عكست الحلقات الأولى، حيث تميزت ما بين دراما اجتماعية إلى تاريخية وقضايا مهمة.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتى الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.



