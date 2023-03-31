شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 8.. شقيق مى عمر يكشف سر زواجها من ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة و DMC ومنصة Watch it، بحديث "عمرو" مع زوجته الثانية "بثينة" مي عمر، وأخبرها بأن السائق وجد فيلا ستجلس فيها.

واصطحب "عمرو" "بثينة" إلى فيلتها الجديدة، وأخبرها بأنه سيذهب إلى منزله الثانى للاطمئنان على الأولاد والجلوس معهم بعد عودته من السفر، وفى اليوم التالى أرسلت "بثينة" رسالة صوتية له وطلبت منه أن يتناولا الغداء سوياً في المنزل.

واصطحبت "بثينة" صديقتها "دينا" بسنت شوقي، إلى فيلا "أمجد" مراد مكرم، لكى تحصل على بعض الأشياء التي تملكها، وأثناء عودتها راقبها شقيقها "شريف" محمود فارس الذى كان يستغلها لكى يحصل على أموال منها، حتى إلى منزلها الجديد، وبعد وصولها للمنزل وصل أيضاً "عمرو" وبعد محاولة "شريف" لدخول المنزل منعه البواب، وأخبره بأنه يحمل أمانة من زوجها لها، ولكنه قام بطرده وأخبره كيف يحمل أمانة من زوجها وزوجها لسه داخل خلفها، لينكشف الأمر لشقيقها "شريف" ويبدو أنه سيستغل الأمر في الحصول على أموال مرة أخرى.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.



علاقة مشروعة الحلقة 8



علاقة مشروعة الحلقة 8



علاقة مشروعة الحلقة 8