شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 8.. السقا يعاتب مكى بسبب مهرجان المزاريطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاتب النجم أحمد السقا، الكبير "أحمد مكى" خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوى 7 بسبب عدم دعوته لمهرجان المزاريطة فى دورته الأولى، وقال له "بقى اللى يكلمنى يعزمنى على المهرجان يقولى هتنزل فى غرفة مع كريم عبد العزيز وأحمد حلمى وأحمد عز فى غرفة واحدة "، ليرد الكبير عليه معتذرا و يقول له:" أكيد اللى كلمك عزمك كان دكتور ربيع معلش فى الدورة الثانية للمهرجان هتنزل عندى فى الدوار".

وبعد خروج الكبير من عنده بدأ يبحث عن مربوحة فى 3 أماكن متواجد بها العربية الأنتيكا التى ركبتها مربوحة مع خاطفها فخرى.

مواعيد عرض الكبير أوى 7

ويعرض مسلسل الكبير أوى 7 حصريًا على قناة on الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.