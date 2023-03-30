شاهد: مشهورة سناب شات في السعودية تتصدر الترند برقصة فاضحة والجمهور يقارنها بـ سما المصري

انت الان تتابع خبر عن مودل آش تتصدر الترند برقصة غريبة والجمهور يقارنها بـ سما المصري - بالفيديو ونترككم الان مع اهم التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية المعروفة باسم "​مودل آش​" وهي ترقص وتتمايل وتقوم بحركات اعتبرها البعض غريبة بعض الشيء بينما البعض الاخر اعتبر استعراضها شبيه بما كانت تفعله الفنانة المسجونة حالياً المصرية ​سما المصري​.



ولم تكن مودل آش ترتدي فستاناً جريئاً او قصيراً لا بل على العكس اختارت فستاناً طويلاً ذو أكمام وتركت شعرها منسدلا على كتفيها وراحت ترقص بفرح وتصور نفسها وتنشر مقاطعها على صفحاتها الخاصة على السوشيل ميديا.

يذكر انه تبين ان مودل آش تنتمي الى عائلة العتيبي حسب المعلومات المتداولة.