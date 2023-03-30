لأول مرة: تعرّف على أشقاء حنان مطاوع الاجانب.. صورة نادرة جمعت التوأم الإيطالي “عادل وكريم” مطاوع!

كتب امير فتحي في الخميس 30 مارس 2023 12:54 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية حنان مطاوع لأول مرة عدد من الاسرار الخاصة بحياتها والتي لا يعرفها الجمهور.

حيث قالت حنان مطاوع خلال لقاء سابق، أنها لديها اخوة من إيطاليا, وتابعت فكرة ان لدي اخوات أجانب تعد فكرة لطيفة.

وأضافت حنان، أن اخوتها من أم أخرى تزوجها الفنان كرم مطاوع قبل زواجه من والدتها بفترة كبيرة، وأشارت إلى أن والدتهم إيطالية وسافروا منذ الصغر معها، وهم “كريم وعلى ” توءم ويشبهون والدهم بشكل كبير.

زيجات كرم مطاوع وابنائه

القصة تبدأ بقصة حب فاشلة بين كرم مطاوع وصديقة له اتفقا على كل شيء، لكن كرم مطاوع كان الأول على المعهد العالي للفنون المسرحية، وتم اختياره لمنحة دراسية في إيطاليا وبالتحديد في أكاديمية الفنون في روما، وكان كرم مطاوع يتحدث الإيطالية بطلاقة، فافترق كرم مطاوع عن حبيبته وسافر إلى إيطاليا للبحث عن العلم والفن في بلاد الطليان.

أشقاء حنان مطاوع التوأم (عادل وكريم)

تعرف كرم مطاوع في إيطاليا على د. ميريت فالجام او مرجريتا كما كان يناديها، واحبها واحبته واتفقا على الزواج سنة ١٩٦٢ وفي زيارة قصيرة للقاهرة تزوجا واكمل بعثته وانجبت له زوجته الايطالية التوأم (عادل وكريم) وهما يقيمان فى إيطاليا الآن ويحملان الجنسية الإيطالية والمصرية، وبيانكا حفيدة الفنان كرم مطاوع من ابنه عادل.

عاد كرم مطاوع وزوجته وأولاده الى القاهرة وعملت زوجته في الإذاعة في البرامج الموجهة باللغة الايطالية، ثم انفصل عن زوجته وعادت بالأولاد إلى بلدها إيطاليا وكان كرم مطاوع دائم التردد عليهم فى إيطاليا.

كرم مطاع و سهير المرشدى

ثم تزوج بعد ذلك من الفنانة سهير المرشدي وانجب منها الفنانة حنان مطاوع، ثم بعد فترة طويلة انفصلا وتزوج من المذيعة ماجدة عاصم، وانفصل عنها كرم مطاوع قبل وفاته بشهر.

وكان زواج كرم وسهير من أطول الزيجات في حياته، حيث استمر 20 عامًا، وتشاركا في حياتهما الفنية حيث قدما عدد من الأعمال المسرحية مثل “الفتى مهران”، و “يا طالع الشجرة”، و”إيزيس” و”ليلة مصرع جيفارا”، واشتركا معا في مسلسل “ارابيسك”، حيث جسد كرم مطاوع دور التؤام الدكتور برهام وشقيقه، وجسدت سهير المرشدي شخصية عدولة.

وكان آخر أعمال الفنان كرم مطاوع، دور فريد ذهني في مسلسل الحفار في سنة 1996 ودور الدكتور يحيى في مسلسل الصبر في الملاحات، ورحل عن عالمنا في 9 ديسمبر سنة 1996.

حنان مطاوع في رمضان 2023

وفي سياق آخر تشارك الفنانة حنان مطاوع في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسلين وهما «سره الباتع»، والمسلسل المستوحى من رواية «سره باتع» للأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، والعمل دراما عصرية تاريخية أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798.

أبطال “سره الباتع”

ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.

مسلسل “وعود سخيّة”

والثاني مسلسل «وعود سخية»، وتدور أحداث مسلسل وعود سخية لـ حنان مطاوع في رمضان 2023 ضمن إطار درامي نفسي، مليء بالإثارة والغموض، حيث تتورط حنان مطاوع بطلة العمل في جريمة قتل، وتدور الأحداث ضمن 15 حلقة.

أبطال مسلسل وعود سخيّة

مسلسل وعود سخية بجانب الفنانة حنان مطاوع، كلاً من نور محمود، وصفاء الطوخي، سلوى خطاب، وسمر علام، تيسير عبد العزيز، وآخرين والعمل من تأليف أحمد صبحي والإخراج لـ أحمد حسن.

آخر أعمال حنان مطاوع

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع كانت مشاركتها في موسم مسلسلات رمضان 2022 الماضى بـ “مسلسل وجوه” وشاركها البطولة عابد عناني، محمود عبد المغنى، تأليف محمد على ابراهيم والإخراج أحمد حسن .

الخليج 365

الخليج 365