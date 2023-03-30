شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 7.. ياسر جلال يسافر أسوان ويصطحب معه مى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، بتوجيه "عاليا" داليا مصطفى نصيحة لـ"أمجد" مراد مكرم بأن يكون "شخص تقيل" لأن الست لا تحب الشخص الخفيف.

تركت "بثينة" مي عمر منزل "عمرو" ياسر جلال بحجة إنها ستترك المنزل حتى تجلس بصحبة صديقتها "دينا" بسنت شوقي، ولكن كانت الحقيقة بإنها سافرت مع "عمرو" إلى أسوان على هامش حضوره لمؤتمر هناك، وحتى يستثنى لهما قضاء وقتا معاً.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.