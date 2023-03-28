شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سوق الكانتو الحلقة 6.. أمير كرارة يوقع بـ"الخواجة" فى قبضة الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 6 من مسلسل سوق الكانتو بمشهد افتضاح أمر المعلم عوض وسط السوق، وأنه سرق القماش من المعلم حسانين، لتتواصل أحداث العمل الذي يعرض على قناة dmc ومن بطولة أمير كرارة.

ويعبر المعلم عوض لرشاد الحرامي عن ندمه على سمعه لكلامه فيما يخص سرقة البضاعة وتخزينها، ثم تتطور الأحداث حيث تقبض الشرطة على "الخواجة" بتهمة تقطير الكحول وبيعه بطريقة غير شرعية، ويعبر رجال "طه القماش" أمير كرارة عن سعادتهم بالانتصار على الخواجة والإيقاع به في قبضة الشرطة.





قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.