شكرا لقرائتكم خبر عن الصفارة الحلقة 6.. أحمد أمين يستعمل الصفارة بعد تهديد طه دسوقى بالانتحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت شيرين (اية سماحة) مقابلة شفيق (أحمد أمين) بعد خلافها مع خطيبها علاء (حاتم صلاح)، وذلك ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى يتم عرضه حصرياً على قناةDMC ، ويخرج شفيق مع شيرين فى رحلة نيلية وتحكى له عن علاء والسبب وراء خلافهما.

وأكدت شيرين أنها أخطأت وهى تنادى لعلاء بقولها "نو نو" ووقتها غضب علاء من الأمر لأن نو نو أو شفيق يعتبر عدوه الأول، وأنه دخل خصيصا لمجال الشعر من أجل اثبات أن الفن الذى يقدمه شفيق هابط، وفجأة يجد شفيق وشيرين أصوات مرتفعة وشخص يحاول الانتحار من فوق المركب الذى يتواجدان فيه وهذا الشخص هو وجيه (طه دسوقى) شقيق شفيق.

يكشف وجيه وهو على متن المركب أنه قرر الانتحار بسبب الراقصة سمية التى قررت تركه والارتباط بشخص آخر، حيث إنها تقوم بذلك بالتواجد مع شخص جديد من الوقت للآخر من اجل المصلحة وأن يضعها خطوة للأمام، ليلحق شفيق نفسه ويخرج الصفارة ويصفر من أجل العودة مرة أخرى إلى الحدث الأساسى وهو حفل تقديم برنامجه سواح.

كوتشة يحكى لشفيق عما حدث بأنهما اجتمعا فى فرح بصفت اللبن، وبعد ذلك ذهبا الى المنزل من أجل السهر، ووقتها كان شفيق يلعب على كيبورد الكومبيوتر التالف وأخرج الكيبورد صوت نونوة، ليقوم كوتشة بتصوير الموقف فيديو ونشره على النت وحقق انتشارا كبيرا وحقق مشاهدات بالمليارات ليصبح بعدها شفيق مطرب مشهور باسم نو نو.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى جوهر.

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.