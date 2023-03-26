شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 3.. العوضى يساعد ياسمين ويضرب العترة ورجاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 3 بتهجم العترة (محمود غريب) على منزل مهرة (ياسمين عبد العزيز)، ومحاولة شقيقها (أحمد غزي) الدفاع عنها، ولكنه لا يقدر بمفرده، وتقوم مهرة بضربه على رأسه، ليأتي جابر (أحم العوضي) ويقوم بضرب رجال العترة، ويمسكه لها لتأخذ حقها منه، فتقوم مهرة بضربه بالقلم على وجهه، ويهدده جابر بالابتعاد عنها، ولا يقترب منها مجددا، وتقوم بشكره على مساعدته لها.

يطلب زيدان (ماجد المصري) من مهرة أن تأتي إليه لتجد العترة موجود هناك، وتخبره مهرة كيف جاء إلى منزلها ببلطجية، فضلا عن سرقته من المصنع من وراءها، وتتركهم وتغادر، ويحذر زيدان العترة ألا يقترب منها مجددا.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.