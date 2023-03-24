شكرا لقرائتكم خبر عن كادرات مسلسل سره الباتع .. خالد يوسف يرسم لوحات فى كل مشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الحلقة الثانية من مسلسل سره الباتع نجاحا كبيرا بين الجمهور، خاصة مع المشاهد اللافتة والخاطفة للعين التي قدمها المخرج خالد يوسف، حيث يقدم في كل مشهد لوحة فنية تستحق أن تعلق على الجدران، خاصة تلك المشاهد التي تعود لوقت الحملة الفرنسية، حيث يستخدم خالد يوسف تكنيك تصوير جاذب للعين، ويضع المشاهد أمام عمل يحترم عقولهم.

وشهد الحلقة الثانية من مسلسل سره الباتع الشاعرين إبراهيم عبد الفتاح في شخصية طبيب القرية، والشاعر هشام الجخ في شخصية الشيخ صابر خطيب في مسجد وصديق للسلطان حامد.

كما شهدت الحلقة ظهور الكثير من نجوم العمل كل في دوره، فقد ظهر الفنان حسين فهمي في شخصية عالم فرنسي زمن الحملة الفرنسية، ويكتب خطابات لأحفاد نابليون بونابرت وأحفاد السلطان حامد، وظهر أيضا المخرج عمر زهران والنجم أحمد عبد العزيز.

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف على قناة on بمشهد يؤكد فيه محمود قابيل لحامد "أحمد فهمي" أن ترميم الورقة التي وجدها في مقام السلطان تحتاج وقت وبحث علمي، ونعود مع أحداث المسلسل فلاش باك ونرى الطفل حامد مع طبيب في مستشفى يعالجه وينصحه بنصائح كثيرة، ثم نعود لمشهد آخر تدور أحداثه في باريس لنرى رجلا وفتاة يتحدثون الفرنسية مع دكتور متخصص في التاريخ ويطلبون منه معلومات عن السلطان حامد ويهددونه.

نعود مرة أخرى لحامد "أحمد فهمى" لنراه وسط أسرته ومع جده صلاح عبد الله فى مشهد يجمع كل الأسرة على مائدة، ويتوجه بعدها حامد إلى مقام السلطان حامد ويتحدث معه داخل المقام ويأتى له بهدايا، ثم ينام داخل المقام، وفي مشهد آخر يكشف محمود قابيل سر الخطاب وهو مرسل من فرنسي لأحفاد السلطان حامد وأحفاد نابليون بونابرت، ليظهر في المشهد التالي حسين فهمي في شخصية رجل فرنسي يدعي (كليمونت) يكشف أسرارا عن فترة الحملة الفرنسية، وهذه المعلومات سوف تنشر في مذكرات بفرنسا عن سر السلطان حامد.

ريف مصر عام 1798 نرى فيه جنود الحملة الفرنسية والقادة، ويظهر خالد الصاوي في شخصية شيخ البلد، وأحمد السعدني في شخصية حامد، وأيضا يظهر النجم أحمد عبد العزيز في شخصية الحاج شهاب، ويظهر الشاعر هشام الجخ في دور صابر، ويظهر المخرج عمر ظهران ممثلا في شخصية جلال بيه، كما نرى محمد عادل والفنان مفيد عاشور في دور الشيخ يحيى.

مشهد يجمع أهل القرية في الجامع حول كيفية مواجهة الحملة الفرنسية ما بين الحاج شهاب أحمد عبد العزيز وحامد وكل شخصيات القرية، ويختلفون في الآراء كيفية المواجهة، ويتوجه الحاج شهاب مع ولده لمنزله للمناقشة في الموقف الذي وضعهم فيه حامد، وطلب منه ومن ابنه المواجهة وجمع الرجال لمواجهة الفرنسيين.

مسلسل (سره الباتع) للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

والمسلسل يعرض عليى قناة الحياة فى العاشرة مساء، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on فى الحادية عشرة والنصف مساء.