شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان مصري جدا .. ومسرحيات أخرى كان عنوانها الشهر الكريم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من المسرحيات ليست بالكثير كان عنوانها يحمل اسم الشهر الكريم ومنها مسرحية " رمضان مصري جدا " وهي مسرحية قدمت عام 1995 علي المسرح الكوميدي تأليف مصطفي عباس وإخرجها نهاد كمال ، واشترك في بطولتها: ناهد حسين ، عادل أنور ، ممدوح صالح ، أسامة فوزي ، وفي عام 1996 قدمت نفس المسرحية بفريق عمل آخر فقد شارك في بطولتها نرمين حسنين وسامي عبد الحليم وسميرعزيز ووائل أبو السعود .

من المسرحيات أيضا التي حملت في عنوانها اسم الشهر الكريم مسرحية " أهلا رمضان " للنجم محمد رمضان، والتي أخرجها خالد جلال وعرضت لعدة مواسم علي مسرح الهرم وشارك في بطولتها كم كبير من النجوم منهم روجينا وحسام داغر وشيماء سيف وهنا الزاهد ومحمد على رزق، وتأليف وليد يوسف، وإنتاج عماد زيادة ووليد صبرى ، كما قدم نجوم مسرح مصر مسرحية " رمضان كريم " بطولة أشرف عبد الباقي ، وشارك في بطولتها مصطفي خاطر وعلي ربيع ومحمد عبد الرحمن وحمدي الميرغني .

يذكر أن مسرحية " أهلا رمضان " لم تتناول أحداث تخص الشهر الكريم ولكنها تناولت قصة حارس أحد القصور، ويُدعى رمضان، والذي يجد نفسه في يوم وليلة الوريث الوحيد لهذا القصر بعد وفاة أصحابه، تقع له العديد من المفارقات، وعليه أن يتعامل معها، وخلال تلك المسرحية تغير عدد من أبطالها فقد اعتذر الفنان أحمد فؤاد سليم عن مواصلة المشاركة بالمسرحية، وحل محله الفنان سامي مغاوري الذي شارك بعروض عديدة، ثم اعتذر، وحل محله الفنان أحمد صيام.